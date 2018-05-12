Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran kararı sonrası Amerika'ya karşı daha sert politika izleyeceklerini vurguladı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığını yarattığını söyleyen Mass, tek taraflı verilen kararın Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.

Almanya, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına çok sert tepki verdi.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığını yarattığını söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Washington'a karşı daha sert politika izleyeceklerini vurguladı.Maas, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.Maas, Almanya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı.Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini belirtmişti.