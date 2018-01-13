banner965
İptal haberleri art arda geliyor
İptal haberleri art arda geliyor
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Almanya'dan İsrail'in ek konut inşası planına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etme kararından endişeli olduklarını duyurdu

Almanya'dan İsrail'in ek konut inşası planına tepki

 Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme sürecinden endişe duyduklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle 1967 sınırından uzak yerleşim yerlerinde yeni konutların yüksek oranda olması ve Filistin'deki özel arazilere illegal bir şekilde dış karakol noktaları oluşturarak bunu meşrulaştırma çabalarının endişe verici olduğu vurgulandı.

Ortadoğu barış sürecinin geleceğiyle ilgili meşru soruların olduğu bir ortamda, her iki tarafa özel sükunet çağrısında bulundukları belirtilen açıklamada, tek taraflı doğrular ortaya koyanların gelecekteki müzakereleri daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sadece müzakere edilen iki devletli bir çözümün her iki tarafın meşru taleplerini karşılayarak işgali ve karşılıklı talepleri sona erdirerek kalıcı barışı sağlayabileceği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #Batı Şeria #dışişleri bakanlığı #Yahudi yerleşimleri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Lübnan, ABD'de ortaya çıkan çalıntı tarihi eserlerini geri aldı
Sonraki Haber
Hatay'da darbe girişimi davası: 4 sanığın tahliyesine karar verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.