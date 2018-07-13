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Almanya'dan NSU açıklaması

Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank, NSU davasının sona ermesini değerlendirdi. Frank, "Yüksek Eyalet Mahkemesinin kararı bizim için bir son değil." dedi.

Almanya'dan NSU açıklaması

Almanya'dan, Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasının sona ermesine ilişkin açıklama geldi.

Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen NSU davasında verilen kararın bir son olmadığını söyledi.

"Yüksek Eyalet Mahkemesinin kararı bizim için son değil." diyen Frank, hala cevapsız kalan sorular olduğuna dikkati çekti.

Başsavcı Peter Frank, Frankfurter Allgemeine ( Frankfurter Algemayne ) gazetesine yaptığı açıklamada, "Tüm yeni izleri ve ipuçlarını takip edeceğiz. Burada gerçekçi olup yanlış sözler verilmemeli." ifadesini kullandı.

Frank, davanın sona erdiğinin hatırlatılması üzerine, "Ama yine de biz dosyayı kapatmayacağız." dedi.
Etiketler; #almanya #nsu
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