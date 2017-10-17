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Almanya'dan Peşmerge kararı: Askeri eğitim yardımını durdurdu!

Almanya'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Almanya'dan Peşmerge kararı: Askeri eğitim yardımını durdurdu!

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Peşmerge'ye verilen eğitim desteğine ara verildiği bilgisi doğrulandı.

çıklamada, askeri eğitimin durdurulmasına gerekçe olarak ise Kerkük'te son günlerde yaşanan gerilim gösterildi.

Alman askerleri açısından herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilerek, gelişmelerin yakından takip edildiği ve DEAŞ'a karşı mücadelede müttefiklerle temas halinde olunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Peşmerge güçleri, Almanya'dan aldıkları silah ve cephanenin sadece terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede kullanılacağı konusunda Alman Hükümeti'ne güvence verdi.

Almanya, terör örgütü İŞİD'le mücadele kapsamında IKBY güçlerine eğitim vermesi amacıyla bölgeye 2014 yılında askeri eğitim birliği gönderme kararı almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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