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Almanya'dan Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu

Alman hükümeti sözcüsü ve bakanlık sözcüleri, Federal Basın Merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında basın temsilcileriyle bir araya geldiler.

Almanya'dan Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu

Alman hükümeti sözcüsü ve bakanlık sözcüleri, Federal Basın Merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında basın temsilcileriyle bir araya geldiler. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Burger cevapladığı bir soruda Golan Tepelerinin Suriye’ye ait olduğunu vurguladı.

Olağan basın toplantısında basın temsilcileriyle buluşan sözcüler, Bolton’un İsrail ziyaretine ilişkin soruları da yanıtladılar.

Bolton’un görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Bolton’a yönelik Golan Tepelerinde İsrail egemenliğinin tanınması talebini soran Alman devlet kanalı ARD’nin Berlin temsilcisi HansJessen’e verdiği cevapta Burger görüşmeyi değerlendirmezken “Alman Hükümetinin Golan Tepelerine ilişkin tutumunda değişiklik yoktur” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda gündeme getirip getirmeyeceği konusuna ise Hükümet Sözcüsü SteffenSeibert, uluslararası camianın genel tutumu doğrultusunda Almanya’nın da Golan Tepelerinin işgal altında olduğunu ifade ederken aynı zamanda sınıra yakın bölgelerde İran’a yakın güçlerin bulunmasına, İsrail’in güvenliği açısından da kaygıyla yaklaştıklarını belirtti.


CAN ÇAKIR-TUNAY KURU/ ALMANYA
ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #suriye
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