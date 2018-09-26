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Almanya'dan ticaret savaşı uyarısı

Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşından, Avrupa ülkeleri kaygı duyuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Merkel, Avrupa Birliği ekonomilerinin bundan etkileneceğini söyledi.

Almanya'dan ticaret savaşı uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının  Avrupa Birliği ekonomisini de etkiyeleceğini belirtti, Washington'u uyardı.

Merkel, Almanya Sanayicileri Birliği'nin başkent Berlin'de düzenlediği toplantıda Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşıyla ilgili konuştu.

ABD tarafından çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü’nün temel ilkelerine ters olduğuna dikkat çekti Merkel, bu kararların alınmamış olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret ihtilafları ciddi boyutlara ulaştı. AB ekonomileri bundan etkilenecek." dedi.  ABD ile AB arasında ticaret alanındaki gerilimi engellemek için büyük çaba sarf ettiklerini de kaydetti.

Merkel, ekonomi başlıklı gelişmeleri görüşmek için ABD yönetimi ile yapısal diyaloğa geçmeye çalıştıklarını belirtti. Alman şansölye, Çin’in ise küresel pazarda rekabetçi olmaya başladığını öne sürerek "Çin'in geliştirdiği projelerden dışlanmamayı talep ediyoruz." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #angela merkel #çin #amerika
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