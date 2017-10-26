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Almanya Devlet Başkanı Rusya'yı ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin biraraya geldi. Moskova'da gerçekleşen görüşmede taraflar, "asgari güvenin yeniden oluşturulmasında" mutabık kaldılar.

Almanya Devlet Başkanı Rusya'yı ziyaret etti

Almanya Devlet Başkanı Rusya'yı ziyaret etti. 

Alman ve Rus liderler ekonomik ilişkilerden politikaya kadar birçok konuyu görüştüler. 

Ukrayna ve Kore Krizinin yanı sıra gündemlerinde Suriye savaşı ve İran'ın Nükleer Anlaşması da vardı. 

Putin, "Doğu Ukrayna konusunda 2015 Barış Anlaması'nın uygulanması noktasında mutabık kaldıklarını" söyledi.  

2014'te Ukrayna'nın Kırım'ı, Rusya topraklarına bağlanması iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #rusya
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