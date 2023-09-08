Almanya ekonomisi zorda! Avrupa'nın yeni "hasta adamı" mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonlar sonrası bir çok Avrupa devleti Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar beklendiği gibi Rusya'yı değil, enerjide Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'yı etkilemişti. Kış aylarında enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Avrupa ekonomisine bir darbe de, Kuzey-Akım boru hattına yapılan saldırıyla vurulmuş oldu. Kuzey Akım'a gerçekleştirilen sabotaj sonrası Avrupa'ya gaz akışı büyük oranda sekteye uğradı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜKLERİNDEN ALMANYA ZORA GİRDİ

Bütün bu yaşanan gelişmelerin yanında uluslararası arenada yaşanan dönüşümler, Avrupa ekonomisinin en güçlülerinden olan Almanya'nın zora girmesine neden oldu. İspanyolca yayın yapan El Pais gazetesi, analistlere dayandırdığı haberinde bu duruma işaret etti.

Uluslararası Para Fonu'nun Temmuz ayında açıkladığı rakamlarda, Almanya'nın bu yıl büyümeyen tek büyük ekonomi olması ve GSYİH'nın yüzde 0,3 oranında azalmasının beklenmesi tabloyu gözler önüne serdi.

AVRUPA'NIN YENİ HASTA ADAMI ALMANYA MI?

Gazeteci Wolfgang Munchau'ya göre Alman modeli maliyet rekabetçiliğine, sanayideki teknolojik liderliğe ve jeopolitik istikrara dayanıyor ve hepsi gitti. Munchau, yaşanan gelişmelerin Almanya'yı Avrupa'nın "yeni hasta adamı" yaptığını söyledi.

Almanya, 2000'li yılların başından beri, sürekli güçlü bir büyüme yaşadı. Almanya'da ekonominin temel dayanağı olan imalat sektörü, Rusya'dan gelen ucuz enerji ve Doğu Avrupa'dan gelen düşük maliyetli işgücü sayesinde 2003 yılından bu yana gelişti.

Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden (IFO) Direktör Clemens Fuest, "Almanya'nın daha da büyük düzeyde ihracat ve ithalata bağımlı olması bekleniyor. Son yirmi yılda başarılı olan endüstriler, yani kimya ve otomotiv endüstrileri gelecekte aynı rolü üstlenmeyecek" dedi.