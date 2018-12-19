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Almanya hangi mesleklerden işçi alacak?

Almanya, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden de yabancı işçi alımına başlayacak. Henüz iş başvurusu yapmamış olan diplomalılar iş aramak için 6 ay Almanya'da kalabilecek.

Almanya hangi mesleklerden işçi alacak?

Almanya, Avrupa Birliği dışından yabancı işçi alımına başlıyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı. Yeni yasa ile birlikte hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi toplam 61 branşta yabancı işçi alınacak. Yasaya göre, meslek diploması bulunanlar, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilecek. Somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gidip 6 aya kadar kalınabilecek.

Almanya'ya gitmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya'da hemen çalışabilecek.

Ancak bu sürede, iş arayanlara AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak.

Şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #avrupa birliği
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