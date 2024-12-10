Almanya, İtalya'ya katliam tazminatı ödeyecek!

İtalya'da bir mahkeme, Almanya'nın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Pietransieri köyünde gerçekleşen katliamda öldürülenlerin yakınlarına 4 milyon avro daha tazminat ödemesine hükmetti.

Sude İnak Sude İnak
Almanya, İtalya'ya katliam tazminatı ödeyecek!
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, söz konusu katliamla ilgili daha önce tazminat ödenecek kişiler arasına alınmayanların yaptığı itiraz başvurusunu dün karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'nın söz konusu katliamda yakınlarını kaybeden 30 kişiye daha Almanya'nın 4 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce verilen kararda açıklanan tazminatla, toplam ödenecek miktar 15 milyon avroya ulaşacak.

Tazminatın, Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen Kovid-19 sonrası toparlanma fonunda yer alan "Nazi suçları" için ayrılan kısmından İtalya'ya gelecek aylarda Almanya tarafından ödeneceği basına yansıdı.

L'Aquila kenti yakınlarındaki Pietransieri'deki Limmari ormanında, 21 Kasım 1943'te, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından katliam gerçekleştirmişti. Katliamda, silahsız 128 sivil yaşamını yitirmişti. Ölenlerin 60'ı kadın, 34'ü 10 yaşından küçük çocuk ve çok sayıda yaşlı olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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