Almanya kiraları donduracak! Fahiş kira artışına karşı yeni düzenleme

Dünya genelindeki ekonomik kriz tüm insanların alım gücünü doğrudan etkiledi. Türkiye'de yaşanan kira krizlerinin yanı sıra dünya çapında da benzer sorunların yaşandığı bilinmekteydi.

Son dönemde Almanya'nın başkenti Berlin'de de yaşanan kira krizlerinde fahiş fiyatlara rastlandığı ifade edilmişti. Yeni bir ev tutmak isteyen kişiler yaşanan fiyat artışları nedeni ile neredeyse bütçelerine uygun konut bulmanın imkansız hale gelmeye başladığını ifade etti.

Fahiş kira artışı Alman hükümetini harekete geçirdi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, kira fiyatlarını düşürmek için hükümet tarafından her ne kadar düzenlemeler yapılsa da bu düzenlemeler fiyatları düşürmek için yeterli olmadı.

Yapılan planlamalar sonucunda Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi yüksek konut kiralarıyla başa çıkmak için ülke genelinde üç yıllık kira indirimi teklif etmeye hazırlanıyor. SPD milletvekili Verena Hubertz yaptığı açıklamada, "Nefes alma alanı yaratmamız gerekiyor" dedi.

"Önümüzdeki üç yıl için kiraların dondurulmasına ihtiyacımız var" diyen Hubertz, Şansölye Olaf Scholz'un ülkenin yaşam maliyeti kriziyle mücadele için tedbirlerin ana hatlarını açıklayacağını söyledi.

Almanya'nın hayata geçirmeyi planladığı düzenleme, Vatan Partisi’nin kira bedellerinin dondurulmasına ilişkin meclise sunduğu yasa tasarısını akıllara getirdi.

Üç yılın sonunda da, kira bedellerinin ancak Kurullarca belirlenen tavan bedelin altında kalan konut ve iş yerlerinde artırılabileceği belirtildi.