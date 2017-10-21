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Almanya Münih'te saldırı: Yaralılar var! Bir kişi yakalandı

Almanya'nın Münih kentindeki bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı. Bu arada saldırının hedefi olan 6 kişiden 4'ü yaralandı

Almanya Münih'te saldırı: Yaralılar var! Bir kişi yakalandı

Almanya’nın Münih kentindeki bıçaksaldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Münih Polis Sözcüsü Marcus da Galoria Martins, Rosenheimer Platz Meydanı’nda yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin 6 farklı yerde biri kadın 6 kişiye bıçakla saldırdığını söyledi. Martins, saldırıların hedefi olan 6 kişiden 4'ünün yaralandığını, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. 

Saldırıyla ilgili Otto Brunner Caddesi’nde bir kişinin gözaltına alındığını ifade eden Martins, "Şu an bu kişinin saldırının faili olup olmadığını doğrulayamıyoruz." dedi.

Şüphelinin yakalandığı sırada direniş göstermediğini vurgulayan Martins, şüphelinin kimliğini ise açıklamadı.

Martins, şu ana kadar polis tarafından yapılan tüm uyarıların geçerli olduğunu kaydetti.

Polis ayrıca kent merkezinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Münih polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşlarında bir saldırganın Rosenheimer Meydanı'nda bıçakla birçok kişiye saldırarak yaraladığı belirtilmişti.

Münih polisi, halka Rosenheimer Platz, Ostbahnhof ve Ostpark bölgelerinden uzak kalmaları uyarısında bulunmuştu.

ulusal.com.tr









Etiketler; #almanya #münih #Bıçak #saldırı
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