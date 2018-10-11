Almanya'nın Türkiye gündemi yoğun. Dün binlerce FETÖ'cüye oturma izni verildiği haberi Türkiye'de ses getiren Almanya'da bu sabahta sıcak bir gelişme yaşandı. Almanya'da Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri için inceleme başlatıldığı iddia edildi. Ziraat Bankası, Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme olmadığını duyurdu. Almanya sokaklarındaki "Özel Harekat" yazılı sivil otomobil de Alman kamuoyunun gündemini meşgul eden bir diğer haber.

Almanya'daki FETÖ firarilerine verdiği oturma izinleriyle ilgili haber Türkiye'de yankı uyandırdı. Ali Gülen'in FETÖ firarileriyle ilgili haberinde 15 bin FETÖ'cünün önemli bir kısmının Almanya'da oturma izni aldığını yazdı. Bugün ise Almanya'daki Ziraat Bankası şubelerine inceleme yapıldığı haberi geldi.



Sözcü'den Ali Gülen'in Almanya'daki FETÖ firarileriyle ilgili haberi ses getirdi. Gazeteci haberinde 15 bin FETÖ'cünün önemli bir kısmının Almanya'da oturma izni aldığını yazdı. Gülen ayrıca firari savcılarla ilgili olarak "Zekeriya Öz ile Celal Kara 5 yılı tamamladıkları takdirde, 'biraz Almanca bildiklerini kanıtlarlarsa' Alman vatandaşlığına geçebilecekler. Üstelik Türk vatandaşlığından çıkmadıkları için çifte vatandaş olacaklar." dedi.



Bu sabah ise yine Almanya'dan dikkat çekici bir haber geldi. Almanya'da Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri için inceleme başlatıldı. İncelemenin Aachen Maliyesi'nin talebiyle yapıldığı öğrenildi.



Türk haber kaynaklarının aktardığına göre Ziraat Bankası'nın Frankfurt'taki merkezinde ve bankanın şubelerinde Alman maliyecilerce inceleme yapıldığı haberi geldi. İncelemenin nedeni ise Alman vatandaşı olan çoğu Türk kökenli hesabın bildirimlerinin Alman Maliyesi'nde bilgilerinin eksik görüldüğü iddiası.



Ziraat Bankası'nın açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı'nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, Ziraat Bankası'nın Almanya'da bulunan iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla ilgili kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda Ziraat Bank International AG'den bilgi ve belge talebinde bulunduğu belirtildi.



Almanya Maliye Bakanlığı'nın talebinin 9 Ekim'de olduğu dile getirilen açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenleme ve süreçlere uygun çalışan, yerel ve bağımsız otoritelerin tüm denetimlere tabi olan Ziraat Bank International AG'nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme söz konusu değildir." denildi.



Almanya'dan ilginç bir haber de "Özel Harekat" yazılı sivil bir aracın Alman kamuoyu tarafından tartışılıyor olması.



Özel Harekat'ın isminin, lüks bir arabaya yazılması ve bununla Berlin caddelerinde dolaşılması ortalığı ayağa kaldırdı. Konu, milletvekillerine ve meclise intikal etti. Sol Parti milletvekili Hakan Taş, kendisine özel olarak gelen fotoğrafı dağıtırken, ilgili birimlerden bilgi almaya çalıştı.



Polis ve savcılık şu ana kadar kendilerinde bir bilgi olmadığını duyurdu. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan bir emniyet yetkilisi kendilerinde net bir bilgi bulunmadığını söyledi. Yetkili, "Ancak bir daha üzerinde mavi ışıkla görülür ya da polis elbisesi filan giyerlerse, yakalanıp soruşturma açılabilir" diye konuştu. Bu şekilde yazı yazıp dolaşmanın suç olup olmadığı konusu da, Berlin'deki hukukçuları ikiye bölmüş durumda.



ulusal.com.tr