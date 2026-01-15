Almanya Savunma Bakanından Grönland açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin sözlerinin ardından ortaya atılan senaryoların şu aşamada gerçekçi olmadığını belirtti. Pistorius, ABD’nin Grönland’ı ele geçirmesi ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.

ZDF’ye konuşan Pistorius, kamuoyunda dolaşıma sokulan “olası kriz” başlıklarının faydadan çok zarar getirdiğini savundu. “Şu an için paniğe kapılmayı gerektiren bir durum yok. Sürekli varsayımlar üzerinden tartışma yürütmek yerine, herkes kendi sorumluluğuna odaklanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın daha önce Grönland’ı ABD’nin güvenliği açısından stratejik gördüğünü söylemesi, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Ancak Pistorius, bu açıklamaların otomatik olarak bir fiili adım anlamına gelmediğini vurguladı. Grönland’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olduğuna ve Danimarka’nın NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.

Pistorius ayrıca, Grönland çevresinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine Almanya’nın da katkı sunacağını açıkladı. Bu kapsamda keşif ve güvenlik görevleri için 13 ila 15 Alman askerinin görevlendirilmesinin planlandığını söyledi. Bu katkının ABD’ye karşı bir pozisyon anlamına gelmediğini vurguladı.

Almanya’nın asker sayısını artırıp artırmayacağına ilişkin kararın ise Danimarka’nın talebi ve NATO çerçevesinde alınacağını ifade eden Pistorius, “Burası tek bir ülkenin değil, ortak güvenliğin konusu olan bir bölge” dedi.

Tartışmaların kontrollü yürütülmesi gerektiğini belirten Pistorius, “Bu tür başlıklar NATO’nun karşıtları için fırsata dönüşebilir. Her provokatif söylemi büyütmek ittifaka hizmet etmez” ifadelerini kullandı.