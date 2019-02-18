Münih'teki Güvenlik Konferansı'na, Alman Şansölye Merkel ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in atışması da damga vurdu. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Avrupa'yı Doğu'ya bağımlı olmakla suçladı.

Münih Güvenlik Konferansı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tartışmasına sahne oldu.



Arka arkaya söz alan Merkel ve Pence, INF Anlaşması, Kuzey Akım 2 ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi konularında görüş ayrılıklarını dile getirdi.



Merkel, Amerikan yönetimini özellikle Suriye ve İran politikaları nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Alman Şansölye, INF anlaşmasının devam etmesinden yana olduğunu belirtti. Merkel, anlaşmanın İran'a çeşitli alanlarda baskı yapabilmek için önemli bir araç olduğunu öne sürdü. Rusya'yla ilişkiler konusunda ABD'yle ters düşen açıklamalar yapan Merkel, Berlin'in Moskova'yı partner olarak gördüğünü belirtti.



Merkel'in, Trump'a yönelik bir diğer eleştirisi ise, AB'den ithal edilecek otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi oldu. Alman Başbakan, Amerikan yönetiminin Alman otomobillerini tehlike olarak görmesini anlayamadığını belirtti. Merkel'in konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı.



ABD Başkan Yardımcısı Pence ise, Almanya ve diğer AB ülkelerinin ABD'in İran ve Suriye konusundaki politikalarını desteklemesini istedi. Pence, "Avrupalı ortaklarımız yaptırımlarımızı baltalamayı durdurmalı ve bizim yanımızda yer almalı" dedi. Pence, Merkel'e İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.



Mike Pence, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rusya'dan gaz alacak olmasına da karşı çıktı. ABD Başkan Yardımcısı, "Müttefiklerimiz giderek Doğu'ya bağımlı hale geldiği sürece Batı'nın güvenliğini garanti altına alamayız" şeklinde konuştu.





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