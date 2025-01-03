Almanya ve Fransa bakanları Şam'da

Avrupa’dan iki dışişleri bakanı Ahmet Şera ile görüşmek için Şam’a gitti. Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlarının ziyareti Suriye’deki yeni yönetim ile Avrupa Birliği arasındaki en üst düzey görüşme olacak.

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Almanya ve Fransa bakanları Şam'da
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (ANNALENA BERBOK) ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot (JAN NOEL BARO), HTŞ lideri Ahmet Şera ile görüşmek üzere Şam’a gitti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dışişleri bakanları görüşmeyi ülkeleri ve Avrupa Birliği adına yapacak.

Görüşme Suriye’deki yeni yönetim ile Avrupa Birliği arasındaki en üst düzey görüşme olacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock görüşme öncesi PKK ile ilgili mesaj verdi. Baerbock, PKK / SDG ile yapılan görüşmelere atıfta yaparak, “Ancak aynı zamanda ılımlılık ve diğer önemli aktörlerle anlayış arzusunu da duyuyor ve görüyoruz” ifadesini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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