Almanya'da 1 Mayıs eylemlerinde Filistin'e destek verildi

Almanya'da 1 Mayıs eylemlerinde Filistin'e destek sloganları atıldı. Berlin'de düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yürüyüşünde Filistin'e destek verildi.

Almanya'da 1 Mayıs eylemlerinde Filistin'e destek verildi
Almanya'da 1 Mayıs eylemlerinde Filistin'e destek verildi
Editör: Uğur Çam

Almanya'nın başkenti Berlin'de olaysız sona eren ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşte 6 bin 200 polis görev yaptı. Göstericiler yürüyüşte "Özgür Filistin", "Almanya silah sevkiyatını durdursun" sloganları attı. Yürüyüş güzergahı boyunca bazı evlerden Filistin bayrakları dalgalandırıldı.

Yürüyüş güzergahındaki caddeler trafiğe kapatılırken yürüyüşün yapıldığı yolda temizleme araçları ve sokakları aydınlatmak için elektrik direkleri bulunan teknik polis ekipleri konuşlandırıldı.

Polis sözcüsü Anja Dierschke, Alman basınına yaptığı açıklamada, olaysız geçen yürüyüşte zaman zaman çatılardan ya da göstericilerin arasında havai fişek patlatıldığını ifade etti.

1 Mayıs coşkusu tüm Türkiye'yi sardı! Meydanlarda Filistin direnişi selamlandı1 Mayıs coşkusu tüm Türkiye'yi sardı! Meydanlarda Filistin direnişi selamlandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 1 mayıs # filistin # almanya
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