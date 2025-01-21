Almanya'da AfD kapatılacak mı?

Amerikan politikalarına karşı Alman halkının çıkarlarını savunan AfD’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkması bekleniyor.

Almanya seçimlere giderken anketlerde birinci çıkan Almanya için Alternatif Partisi’nin kapatılması için önerge gelecek hafta Federal Meclis'te görüşülecek.



Ülkede 23 Şubat’ta yapılacak Federal Meclis seçimleri öncesinde AfD’nin önü kesilmeye çalışılıyor.



Alman Die Zeit gazetesinin haberine göre teklif çok sayıda partiden destek görüyor. Önergeyi sunanlardan Sosyal Demokrat Parti milletvekili Carmen Wegge günü siyasetçileri planı destekleme çağrısı yaptı.



Teklifi getirenler, AfD'nin “özgür demokrasinin temel ilkelerine karşı çıktığını iddia ediyor.



Federal Meclis, AfD'nin yasaklanması için işlem başlatılırsa önerge Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelecek. AfD'nin yasaklanıp yasaklanmayacağına yargı karar verecek.



Daha önce Anayasayı Koruma Dairesi daha önce partiyi “kısmen aşırı sağcı” olarak sınıflandırmıştı.



Bu, Alman siyasetçilerin AfD'ye karşı giriştiği ilk operasyon değil. Kasım ayında, farklı partilerden yüzden fazla milletvekilinden oluşan bir grup yine böyle bir önerge sunmuştu.



AfD, Amerikan politikalarına karşı Alman halkının çıkarları doğrultusunda ürettiği politikalarla öne çıkıyor. Rusya ile iyi ilişkileri savunan AfD, Almanya’nın bütçesinin Ukrayna’yı desteklemek için kullanılmasına karşı çıkıyor.