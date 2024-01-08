Almanya'da Çiftçiler Ayakta

Almanya’da koalisyon hükümetinin, tarım sektöründen 920 milyon avroluk kesinti yapma planı, çiftçilerin tepkisini çekti. Alman çiftçiler, ülke genelinde protestolara başladı.



Berlin'de eylemlerin merkezi, tarihi Brendenburg kapısına açılan 17 Haziran Caddesi oldu.

Farklı bölgelerden başkente traktörleriyle gelen çiftçiler, kent genelinde hemen hemen bütün otoyol girişlerini trafiğe kapattı.



Brandenburg Kapısı önünde konuşma yapan çiftçi temsilcileri, tarım politikalarında adaletsiz vergilerin düzenlenmesi çağrısı yaptı. Özellikle vergi artırımı ve mazot yakıtta uygulanan devlet sübvansiyonunun kaldırılacak olmasına tepkiler dile getirildi.

Çiftçi Eylemleri Farklı Eyaletlerde Etkisini Gösterdi

Mecklenburg Eyaleti'nde yüzlerce traktörle otoyol girişlerini kapatan çiftçilere, kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verdi.



Gösterilerde çiftçilerin traktörlerine astıkları pankartlar da dikkat çekiciydi. Hükümeti eleştiren pankartlarda, “Siyasetiniz mahvediyor”, “Çiftçi ölürse, toprak ölür, gıdanız dışardan gelir” “Ekmezler, biçmezler ama her şeyi daha iyi bilirler” gibi ifadeler yer aldı.



Protestolar nedeniyle ülke genelinde ulaşım durma noktasına gelirken, bazı kentlerde okullar kapalı kaldı.



Öte yandan Almanya'da demiryolu çalışanları da greve hazırlanıyor. Deminyollarında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ülke genelinde 3 gün boyunca tüm tren seferlerinin iptal edileceği açıklandı.