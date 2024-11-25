Almanya'da DHKP-C davası: Üç kişiye hapis cezası

60 yaşındaki Türk vatandaşı C., DHKP-C’nin Frankfurt, Stuttgart, Münih gibi şehirleri kapsayan "güney bölgesi lideri" olarak görev yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki Türk vatandaşı E., örgütle olan bağlantıları nedeniyle 5 yıl hapis cezası aldı.

38 yaşındaki Alman vatandaşı K., terör örgütüyle iş birliği yaptığı suçlamasıyla 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, C’nin 2016’dan itibaren DHKP-C’nin güney bölgesi lideri olarak örgüt için para toplama, sahte kimlik düzenleme ve örgüt üyelerinin saklanmasını organize etme gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Sözde liderlik görevini bıraktıktan sonra bile Şubat 2022’ye kadar örgütle bağlantılı propaganda etkinliklerine katıldığı ifade edildi.

Diğer sanıkların da benzer örgütsel faaliyetleri mahkeme kararında yer aldı. Kararın, Federal Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusuyla taşınabileceği belirtildi.

Düsseldorf Mahkemesi’nin bu kararları, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.