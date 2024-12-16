Almanya’da erken seçim kapıda: Scholz, güven oylamasını kaybetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bundestag’da gerçekleşen güven oylamasını kaybetti. Bu sonuç, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimlerin önünü açtı.

ZDF Heute haberine göre, Oolamada, 207 milletvekili Scholz’a güven oyu verirken, 367 oyla mutlak çoğunluğa ulaşamadı. Aleyhine 394 oy kullanılırken, 116 milletvekili çekimser kaldı. Scholz, güven oylamasını kaybetmesinin ardından Almanya’nın geleceğine dair halkın karar vermesi gerektiğini belirterek, koalisyonun sona erdiğini ve erken seçimlere gitmenin zorunlu olduğunu söyledi.

SERT TARTIŞMALAR OYLAMAYI GÖLGELEMİŞTİ

Oylama öncesinde Bundestag’da, özellikle koalisyon ortakları arasında sert tartışmalar yaşandı. Scholz, FDP’yi “sabotaj” yapmakla suçlayarak, hükümetin sona ermesinin temel nedeninin koalisyon içindeki anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

“Bir hükümete katılmak, gereken ahlaki olgunluğu gerektirir,” diyen Scholz, FDP ile yaşadığı yatırım ve borç freni sorunlarına dikkat çekti.

MERZ’DEN SERT ELEŞTİRİLER

CDU lideri Friedrich Merz, Scholz’a, FDP ile olan ilişkilerindeki tutumu nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. Merz, Scholz’un ülkeyi büyük bir ekonomik krizle bıraktığını ve “dönüm noktası” olarak ilan edilen dönemin başarısız olduğunu savundu. “Scholz, şansını denedi ve kullanamadı. 23 Şubat’taki seçimde de sonuç değişmeyecek,” dedi.

ERKEN SEÇİMLER KAPIDA

Scholz’un güven oylamasını kaybetmesiyle birlikte, erken seçimlerin önündeki engel kalktı. Almanya, 23 Şubat 2025’te yapılacak seçimlerde yeni bir hükümetin belirlenmesi için halkın iradesine başvuracak.