Almanya’da eski milletvekili çocuk istismarından hapis cezasına çarptırıldı

Almanya’da eski FDP milletvekili Hartmut Ebbing, çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’da Hür Demokrat Partili (FDP) eski milletvekili Hartmut Ebbing hakkında görülen davada karar çıktı.

Braunschweig Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Ebbing’in çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞUN ANNESİ İTİRAF ETTİ

İstismara uğrayan çocuğun annesi, mahkemede yaptığı açıklamada o dönem milletvekili olan Ebbing ile ilişkisi olduğunu belirtti. Kadın, Ebbing’in çocuğu istismar ettiği anlara ait fotoğrafları çekerek kendisine gönderdiğini itiraf etti.

2017-2021 yılları arasında FDP milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Ebbing, mahkemede yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak kadının ifadesi ve dosyadaki deliller doğrultusunda mahkeme ceza verdi.

İKİ SANIK HAKKINDA KARAR

Mahkeme, iki erkeğin 2011 yılında 52 yaşındaki bir kadının 7 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğuna hükmetti.

Ebbing 2 yıl 10 ay hapis cezası alırken, Aşağı Saksonya’da öğretmen olan diğer sanık ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası ertelendi.

Son dakika... 12 savcı ve hakimin görev yeri değiştiSon dakika... 12 savcı ve hakimin görev yeri değiştiGündem
Fidan–Erakçi görüşmesi: “Savaşın gidişatı" ele alındıFidan–Erakçi görüşmesi: “Savaşın gidişatı" ele alındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Fidan–Erakçi görüşmesi...
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
Erakçi’den Hüseyin Fırat için taziye mesajı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu
İran bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu!
Ramazan Bayramı ve ara tatil için iç hatlarda 867 ek uçak seferi
Türk f-16'ları havalandı
Çok Okunanlar
Eşref Rüya 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Eşref Rüya 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
Şanlıurfa’da dehşet: 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular Şanlıurfa’da dehşet: 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Sıfır araç alacaklar dikkat: Hangi marka, hangi modeli kaça indirdi? Sıfır araç alacaklar dikkat: Hangi marka, hangi modeli kaça indirdi?