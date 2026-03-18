Almanya’da eski milletvekili çocuk istismarından hapis cezasına çarptırıldı

Almanya’da Hür Demokrat Partili (FDP) eski milletvekili Hartmut Ebbing hakkında görülen davada karar çıktı.

Braunschweig Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, Ebbing’in çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞUN ANNESİ İTİRAF ETTİ

İstismara uğrayan çocuğun annesi, mahkemede yaptığı açıklamada o dönem milletvekili olan Ebbing ile ilişkisi olduğunu belirtti. Kadın, Ebbing’in çocuğu istismar ettiği anlara ait fotoğrafları çekerek kendisine gönderdiğini itiraf etti.

2017-2021 yılları arasında FDP milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Ebbing, mahkemede yöneltilen suçlamaları reddetti. Ancak kadının ifadesi ve dosyadaki deliller doğrultusunda mahkeme ceza verdi.

İKİ SANIK HAKKINDA KARAR

Mahkeme, iki erkeğin 2011 yılında 52 yaşındaki bir kadının 7 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğuna hükmetti.

Ebbing 2 yıl 10 ay hapis cezası alırken, Aşağı Saksonya’da öğretmen olan diğer sanık ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası ertelendi.