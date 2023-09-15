Almanya'da insanlık dramı yaṣandı.

Dortmund'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan 36 yaṣındaki Cansu Ṣakṣak'a yönelik davranıṣ, ailesini isyan ettirdi.

Anne Leyla Şakşak, "Kapıyı açtılar sedyeyi çıkardıklarında ben bir anda ṣok oldum. Böyle bir bakakaldım. Çünkü benim kızım ameliyat önlüğü ile eve geliyor. Sırtı açık, kaldırmam gerek çocuğum çıplak, yarı çıplak. Bunu böyle gönderiyorlar eve. Benim kızım konuṣamıyor, kendini ifade edemiyor. 36 yaṣında bir genç kız." dedi.

İNSANLIK DRAMI

Cansu Şakşak, nadir görülen bir hastalıktan muzdarip. Gen bozukluğu ve beyindeki demir birikimi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Bir valiz dolusu eşya ile kızını hastaneye yatıran anne Leyla Şakşak, kendisine haber verilmeden ambulansla kızının eve gönderilmesine tepki gösterdi.

Anne Leyla Şakṣak, Almanya'da sağlık sektörünün geldiği noktayı "insanlık ayıbı" olarak niteledi.

Acılı anne, doktor ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.