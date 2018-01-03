Hristiyan Birlik partilerinin ve Sosyal Demokrat Parti’nin liderleri resmi ön görüşmeler öncesinde hazırlık toplantısında bir araya geldi

BERLİN (AA) - Almanya’da hükümet kurma arayışları kapsamında Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) liderleri resmen 7 Ocak’ta başlayacak ön görüşmeler öncesinde hazırlık toplantısında bir araya geldi.



Bavyera eyaletinin Berlin Temsilciği'nde yapılan görüşmeye, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) liderli Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz katıldı.

Toplantıda bu partilerin Federal Meclis grup başkanları da yer aldı.



Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, SPD ile istikrarlı bir hükümet kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Makul anlaşmalar çıkması için görüşmelerde her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.



SPD Genel Başkanı Schulz da bugün yapılacak toplantıda ön görüşmelere ilişkin teknik konuların ele alınacağını kaydetti.



Taraflar arasında özellikle sığınmacı politikası ve sağlık sistemi konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.



7 Ocak’ta başlayacak ön görüşmelerin 12 Ocak’ta tamamlanması planlanıyor. Buradan çıkacak sonuçlar daha sonra partilerin yetkili kurullarında ele alınacak.

SPD 21 Ocak’ta olağanüstü kurultay düzenleyerek görüşmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirecek.



Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon ön görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu nedenle ülkede gözler, son 4 yıldır ülkeyi yöneten ve "büyük koalisyon " olarak adlandırılan CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon görüşmelerine çevrildi.



Bu görüşmelerin de başarısızlıkla sonuçlanması durumunda CDU/CSU'nun azınlık hükümeti kurmayı denemesi ya da erken seçim yapılması gündeme gelecek.

