Almanya’da koalisyon düğümü! Partiler masaya oturdu

Almanya’da genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Hristiyan Birlik Partileri, hükümet kurma sürecine resmen başladı.

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Almanya’da koalisyon düğümü! Partiler masaya oturdu
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Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), seçimlerde ikinci sırada yer alan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile koalisyon kurmayı reddederek, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile müzakerelere başladı.

Üç partinin temsilcileri Berlin’de bir araya gelirken, hükümetin yol haritasını belirleyecek koalisyon sözleşmesi taslağının 24 Mart’a kadar hazırlanması gerekiyor. Her biri 16 üyeden oluşan çalışma grupları, anlaşmaya varmak için yoğun mesai harcayacak.

Koalisyon görüşmelerinde göç politikaları, bütçe yönetimi, vergi düzenlemeleri ve savunma harcamaları en tartışmalı konular arasında yer alıyor. Müzakerelerin, taraflar arasında ciddi pazarlıklara sahne olması bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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