CDU/CSU ve SPD arasında devam eden görüşmelerde sığınmacıların aile birleşimi konusunda uzlaşma sağlandı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında başlayan koalisyon görüşmelerinde geçici koruma statüsü verilen sığınmacıların aile birleşimi konusunda uzlaşma sağlandı.



SPD için merkezi bir öneme sahip aile birleşimi konusunda varılan uzlaşmaya göre, 1 Ağustos 2018'den itibaren ayda bin kişinin aileleriyle bir araya gelmelerine izin verilecek.



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel'in varılan uzlaşmayı bir başarı olarak nitelendirdiği ifade edildi.



Almanya'ya sığınmacı olarak tek başına gelen evli ve çocuklu kişiler daha sonra diğer aile bireylerini ülkeye getirebiliyorlardı. Ancak 2015 yılında Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının 800 bini geçmesi sebebiyle sığınmacılara tanınan bu hak ciddi tartışmalara neden olmuş ve iktidarın küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin karşı çıkmasıyla sığınmacıların aile birleşiminden yararlanma hakkı yaklaşık 1,5 yıl önce durdurulmuştu.



Aile birleşimi konusundan dolayı şu anda yürütülen koalisyon müzakereleri bile neredeyse tıkanma noktasına gelmişti. 4 Şubat'ta sona ermesi beklenen koalisyon görüşmelerinin ardından SPD, üzerinde uzlaşılan protokolü üyelerinin onayına sunacak.

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül 2017'de yapılmıştı.