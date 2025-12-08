Almanya’da tarihi seçim! Kiel’in yeni büyükşehir belediye başkanı Samet Yılmaz oldu

Almanya’nın Kiel kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde Yeşiller Partisi adayı Samet Yılmaz oyların çoğunu alarak kentin yeni büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'de gerçekleştirilen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini, Yeşiller partisinin adayı Samet Yılmaz kazandı.

Henüz kesinleşmemiş geçici resmi sonuçlar, Yılmaz'ın oyların yüzde 54,1'ini alarak Kiel Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gösterdi.

RAKİBİ YÜZDE 45,9 OYDA KALDI

Yılmaz'ın en yakın rakibi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen Gerrit Derkowski oldu. Derkowski ise seçimde oyların yüzde 45,9'unu alarak yarışı tamamladı.

ALMANYA'NIN İKİNCİ TÜRK KÖKENLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Bu sonuçla birlikte Samet Yılmaz, Almanya siyasi tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Yılmaz, daha önce Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Belit Onay’dan (Yeşiller) sonra, ülkenin ikinci Türk kökenli büyükşehir belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Kiel kentinde dünyaya gelen Samet Yılmaz, akademik kariyerini Kiel Üniversitesi’nde (CAU) siyaset bilimi alanında tamamladı ve aynı üniversitede doktora yaptı. Yılmaz, belediye başkanlığına aday olmadan önce Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı’nda görev yapıyordu.

İLK TURDA HİÇBİR ADAY YÜZDE 50'Yİ AŞAMAMIŞTI

Kiel'deki seçimler, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi üzerine ikinci tura kalmıştı. 16 Kasım’da yapılan ilk tur oylamasında Gerrit Derkowski yüzde 28,7 oy oranı ile birinci sırada yer alırken, Samet Yılmaz yüzde 24,8 oy alarak ikinci sırada bulunuyordu. Seçime katılım oranının ise yüzde 43,5 olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

almanya
