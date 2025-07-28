Almanya'da tren kazası! 3 kişi hayatını kaybetti, 41 yaralı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, Riedlingen kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından başlatılan soruşturmada, kazanın nedenine ilişkin önemli bulgular ortaya çıktı. Ulm Emniyet Müdürlüğü ile Ravensburg Savcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Riedlingen ile Munderkingen arasında dün bir yolcu treninin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmanın henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun yağışların etkili olduğu belirtilen açıklamada, taşan suların raylara doğru uzanan yamaçta toprak kaymasına yol açtığı, bunun da muhtemelen trenin raydan çıkmasına neden olduğu ifadesine yer verildi. İlk değerlendirmelere göre, şiddetli yağış sonrası bir kanalizasyon kuyusunun taşmış olabileceği belirtildi.

MAKİNİST, ŞİRKET ÇALIŞANI VE BİR YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "kazada trenin makinisti, tren şirketinin bir çalışanı ile bir yolcu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği" bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, olayda en az 41 kişinin yaralandığı, bu kişiler arasında ağır yaralıların da bulunduğu kaydedildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, kazanın yaşandığı bölgede kaza öncesinde aşırı yağış görüldüğü belirtildi. Haberlere göre, kısa sürede metrekare başına 30 ila 40 litre yağmurun düştüğü, bu durumun altyapıyı zorladığı ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, Baden-Württemberg eyaletinde dün akşam Sigmaringen'den Ulm'e gitmekte olan yerel trende yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu.