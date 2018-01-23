Rheinhausen ile Erlichsee arasında cankurtaran helikopter ile pervaneli küçük uçak çarpışmasında ilk belirlemelere göre dört kişi öldü.
Ölenler arasında pilotlardan başka kişilerin bulunup bulunmadığı ise araştırılıyor. Karlsruhe polisi olayı aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Uçakların nasıl çarpıştığı sorusu da aydınlık kazanmadı.
Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki nükleer santral merkezi Philippsburg’ta pervaneli uçakla bir helikopter çarpıştı.
Rheinhausen ile Erlichsee arasında cankurtaran helikopter ile pervaneli küçük uçak çarpışmasında ilk belirlemelere göre dört kişi öldü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.