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Almanya’da uçakla helikopter çarpıştı: Ölüler var!

Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki nükleer santral merkezi Philippsburg’ta pervaneli uçakla bir helikopter çarpıştı.

Almanya’da uçakla helikopter çarpıştı: Ölüler var!

Rheinhausen ile Erlichsee arasında cankurtaran helikopter ile pervaneli küçük uçak çarpışmasında ilk belirlemelere göre dört kişi öldü.

Ölenler arasında pilotlardan başka kişilerin bulunup bulunmadığı ise araştırılıyor. Karlsruhe polisi olayı aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Uçakların nasıl çarpıştığı sorusu da aydınlık kazanmadı.

Etiketler; #almanya #Karlsruhe
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