Almanya’da yılbaşı kutlamaları: Havai fişek patlamaları, yangın ve saldırılarda 11 kişi öldü

Almanya’da yılbaşı gecesi ülkenin farklı kentlerinde meydana gelen asayiş olaylarında 11 kişi hayatını kaybetti. Emniyet birimlerinin derlediği raporlara göre, ölümle sonuçlanan olaylar arasında havai fişek patlamaları, trafik kazası, yangın ve cinayetler yer aldı.

Bavyera eyaletindeki Hof kasabası yakınlarında devriye görevi yapan polis aracının ters şeride geçmesi sonucu bir arazi aracıyla çarpışması üzerine 25 yaşındaki genç polis memuru yaşamını yitirdi.

Bochum kentinde bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 70 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, patlamanın havai fişek yapımı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimaliyle apartmanda yaşayan iki kişiyi gözaltına aldı.

Würzburg’da atılan havai fişeklerin balkona isabet etmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Baden-Württemberg eyaletindeki Bonndorf, Lenzkirch ve Giengen an der Brenz bölgelerinde çıkan yangınlarda üç kişi yaşamını yitirdi. Yangınların nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Aşağı Saksonya’da yılbaşı gecesi 5 yaşındaki bir çocuk, kaldırımdan yola aniden çıkması sonucu bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Wiesbaden kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 23 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Duisburg’daki merkez tren istasyonunda iki evsiz arasında boş şişelerin iade parasının paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada 39 yaşındaki kişi, 69 yaşındaki evsizi boğarak öldürdü.

Ayrıca Bielefeld’de havai fişek patlamaları sonucu yaralanan iki genç (18) hayatını kaybetti.

BERLİN’DE 400 GÖZALTI

Başkent Berlin’de yılbaşı kutlamaları da olaylı geçti. Havai fişek patlamaları nedeniyle en az 25 kişi yaralandı; yaralılardan 8’inin çocuk olduğu ve uzuv kayıplarının yaşandığı bildirildi. Tehlikeli havai fişek kullanımı nedeniyle 400 kişi gözaltına alınırken, 30 polis memuru da müdahaleler sırasında yaralandı. Hamburg’daki kutlamalarda ise 10 polis memuru hafif yaralandı.