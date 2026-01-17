Almanya'daki banka soygununda 'kuaför' oyunu: Olay yerine sahte saç bıraktılar

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Noel tatili sırasında “Sparkasse” bankasına düzenlenen ve büyük bölümü Türk müşterilere ait olan 300 milyon euroluk soyguna ilişkin soruşturma genişletildi. Yetkililer, olaydan üç hafta sonra mağdur müşterilerle doğrudan görüşmelere başlanacağını açıkladı.

BİNLERCE MAĞDURLA GÖRÜŞME YAPILACAK

Gelsenkirchen Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen soygunla ilgili olarak 2 bin 500’den fazla mağdurla birebir görüşme yapılacağı bildirildi. Görüşmelerin pazartesi günü başlayacağı ve yoğunluk nedeniyle özel bir ofis kiralandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 230 polisin görevlendirildiği, mağdurların görüşmelere telefonla randevu alarak gelmeleri gerektiği ifade edildi. Yetkililer, mağdurların yanlarında kiralık kasa sözleşmeleri, para ve değerli eşyalara ait faturalar ya da mülkiyet kanıtı niteliğindeki belgeleri bulundurmalarını istedi.

11 MİLYON CEP TELEFONU İNCELENECEK

Polis yetkilileri, soruşturmanın boyutuna ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre, olayla bağlantılı olarak yaklaşık 11 milyon cep telefonuna ait baz istasyonu verisi ile 8 terabaytlık güvenlik kamerası kaydı incelemeye alındı.

Soygun sırasında kişisel kasaların bulunduğu alanda çok sayıda belgenin etrafa saçıldığı, bu nedenle hangi evrakın hangi müşteriye ait olduğunun belirlenmesi için bankanın bodrum katında özel bir tasnif alanı oluşturulduğu bildirildi.

OLAY YERİNE SAHTE SAÇ BIRAKTILAR

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dikkat çekici bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan çok sayıda saç telinin, hırsızlar tarafından bilerek bırakıldığı ve bir kuaför salonundan temin edildiği belirlendi. Yetkililer, bu yöntemin soruşturmayı yanıltmaya yönelik bilinçli bir hamle olduğunu değerlendirdi.

Ayrıca hırsızların, kasa odasının duvarlarını delerken alarm sistemini devreye sokmamak için soğutma yöntemi kullandığı, bu amaçla bankanın kadınlar tuvaletinden hortumla su çekildiği tespit edildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Alman polisi olayın faillerine ulaşmak için dijital veriler ve teknik incelemeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.