Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık! Teknik görüşmelerin başlamasına onay verildiği belirtildi

Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında kritik bir eşik aşıldı. Uzun süredir satışı engelleyen Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.

Edinilen bilgiye göre, Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

Yaklaşık 3 hafta sürmesi planlanan görüşmelerde, savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl yapılacağı, bakım programlarının nasıl uygulanacağı başta olmak üzere birçok teknik ayrıntı masaya yatırılıyor.

Teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Sürecin ileri aşamalarında uçak sayısı toplam 40'a tamamlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geçen günlerde yapılan açıklamada, Eurofighter tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmaların sürdüğü belirtilmiş, “olumlu gelişmeler bekliyoruz” denilmişti.

Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı. Almanya'nın Türkiye’ye yaklaşık değeri 336 milyon avro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı.

Almanya, Eurofighter uçaklarının satışı için, "Ege ve Adalar üzerinde uçmama” şartını öne sürmüştü.

Alman basınında, Berlin’in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik sert açıklamalarından ve Türkiye’nin Ege Adaları üzerindeki hak iddialarından vazgeçilmesini” şart koştuğu iddiaları yer almıştı.