Almanya'dan Türklere Schengen vizesi açıklaması

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schengen vizesi başvurusunda bulunanlar randevu almakta zorlanıyor.

Ret alanların sayısının da fazla olduğu belirtilirken Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada 2023 yılın boyunca 100 bin Schengen vizesinin verildiği ifade edilirken "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor." denildi

Açıklamanın tamamı şöyle: