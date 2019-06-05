banner1005
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Johansson hayatını kaybetti
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Almanya’dan Yunanistan açıklaması: Hukuki olarak kapanmıştır

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul, Yunanistan’ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya’nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır." dedi.

Almanya’dan Yunanistan açıklaması: Hukuki olarak kapanmıştır

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan’ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya’nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin verdiği sözlü notanın Yunan Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına verildiğini belirtti. 

Notanın içeriğinin ve Yunan Parlamentosunun kararının kendileri tarafından incelendiğini ifade eden Breul, Alman hükümetinin notaya cevap verip vermeyeceğini ise söyleyemeyeceğini kaydetti.

Almanya’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini aktaran Breul, "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın dün verdiği notada, Almanya’dan "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için müzakerelere başlanılması" talep edilmişti.

Yunan Meclisi de nisan ayında, Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #yunanistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.