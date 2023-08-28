Almanya'nın fahiş kiralara çözümü ne? Vatan Partisi'nin önerisi Almanya'da gündemde

Kiralar dudak uçuklatıyor. Kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar çığ gibi büyüdü. Milyonların çözüm arayışına girdiği yerlerden biri, Almanya'nın başkenti Berlin.

ALMANYA KİRA ARTIŞLARININ DONDURULMASI GÜNDEMDE

Berlin başta olmak üzere, Almanya'nın pek çok kentine fahiş kira sorunu çıkmaza girdi. Alman hükümeti çözüm için kolları sıvadı. Kiracıları korumak için kiraların dondurulması ya da belli bir sınır getirilmesi gündemde.

Açıklamayı, hükümetin büyük ortağı sosyal demokrat SPD yaptı.

Talebin çok yüksek olduğu kentlerde, kiraların üç yıl boyunca en fazla yüzde 6 oranında artırılması, ülkenin geri kalanında ise konut fiyatlarının dondurulması planlanıyor.

Cezai yaptırımların da sıkılaştırılabilir. Kiraları planlanan oranın üzerinde arttıranlar, fırsatçılık yapanların cezalandırılması hedefleniyor.

Plan, Başbakan Olaf Scholz tarafından kamuoyuna açıklanacak.

BERLİN'DE ORTALAMA KİRA NE KADAR?

Peki Berlin'de ortalama bir kira ne kadar?

Yeni inşa edilen bir evin metrekare başına ortalama kirası 12,41 Euro. Bu hesaba göre, çalıuşanların maaşının yaklaşık yüzde 50'si kiraya gidiyor.

VATAN PARTİSİ'NİN FAHİŞ KİRALARA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye'de de vatandaşlar fahiş kiralara çözüm için gün sayıyor. Kiracılar kiralarını ödeyemezken, ev sahibi ve kiracı arasındaki ipler de her gün biraz daha geriliyor. Mahkemeler dava dosyaları ile dolup taşmış durumda.

Hükümet cezai yaptırımları ve yüzde 25 sınırını ön planda tutarken, Vatan Partisi kira bedellerini üç yıl süre ile dondurma önerisini gündeme getirmiş ve konuyu da TBMM'ye taşımıştı.