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Almanya'nın Köln kentinde 5 katlı apartmanda yangın

Almanya'nın Köln kentinde bir binanın alt katında çıkan ve çatıya kadar ulaşan yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatte kontrol altına aldığı yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Almanya'nın Köln kentinde 5 katlı apartmanda yangın

Almanya'nın Köln kentinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Südstadt bölgesinde 5 katta 19 kişinin yaşadığı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt katta başlayan yangın çatıya kadar binanın tamamını sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin evin merdivenlerinin çökmesine yol açmasından dolayı müdahalede güçlük çekti.
Ekipler yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı.

Yanan çatı çöktü
Yangın nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 4 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayda ölenlerin ve dumandan etkilenenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Bu arada yangın, apartmanın çatısının da çökmesine neden oldu.
Köln polisi ve itfaiyesi, binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya
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