Almanya'ya gelenler ayrımcılığa maruz kalıyor

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Almanya'da yapılan araştırma, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen insanların burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Alman hükümetinin Tübingen Üniversitesine sosyal medya aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçları Romanya ve Bulgaristan başta, diğer AB ülkelerinden gelenlerin Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

ALMANYA'YA GÖÇ EDENLERİN %77'Sİ AYRIMCILIĞA MARUZ KALDIĞINI BİLDİRDİ

Tübingen Üniversitesinden araştırma lideri Bernhard Boockmann, "Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü kendilerini hiçbir zaman dezavantajlı veya dışlanmış hissetmediklerini, yüzde 63'ü nadiren veya ara sıra, yüzde 14'ü ise sık sık veya çok sık hissettiklerini belirtti. Birçok AB vatandaşı, özellikle işleriyle ilgili pratik endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

avrupa birliği almanya göçmen
