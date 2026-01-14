"Altın Kubbe" için oraya ihtiyacımız var! Trump o bölgeyi resmen istedi

ABD Başkanı Donald Trump, gözünü yeniden Grönland'a dikti. "Altın Kubbe" savunma sistemi için adanın hayati önem taşıdığını belirten Trump, NATO'ya net bir çağrıda bulunarak bölgenin ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini savundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Altın Kubbe" için oraya ihtiyacımız var! Trump o bölgeyi resmen istedi
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’a yönelik ısrarını sürdürüyor. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklama yapan Trump, bölgenin ABD’nin ulusal güvenliği açısından kritik bir noktada olduğunu vurgulayarak NATO’yu göreve çağırdı.

"ALTIN KUBBE" İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Trump, ABD'nin inşa etmeye başladığı yeni savunma sistemine atıfta bulunarak Grönland talebini yineledi. Başkan Trump paylaşımında, "ABD’nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz ‘Altın Kubbe’ savunma sistemi için hayati öneme sahip. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmeli" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güç boşluğunun rakipler tarafından doldurulabileceği uyarısında bulunan Trump, Rusya ve Çin tehdidini öne sürdü. ABD Başkanı, "Biz yapmazsak, Rusya veya Çin yapacaktır ve bu olmamalı" diyerek stratejik hamlenin gerekliliğini savundu.

"BUNDAN DAHA AZI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamasında NATO’nun ABD gücü olmadan etkisiz kalacağını iddia eden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askeri açıdan ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım ABD’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile. Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum. Grönland, ABD’nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez."

11 yıl hapsi isteniyordu! Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında ağladı11 yıl hapsi isteniyordu! Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında ağladıGündem
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı: "Fuhuş partisi ve uyuşturucu..."Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı: "Fuhuş partisi ve uyuşturucu..."Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

donald trump Grönland
Günün Manşetleri
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında
"Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım"
İstanbul ve Kocaeli'de şafak operasyonu!
Çok Okunanlar
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı
Altın rekor kırıyor! Altın rekor kırıyor!
Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı
Yurt genelinde kar alarmı! Yurt genelinde kar alarmı!
14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu! 14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu!