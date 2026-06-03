Altın madeninde facia! Göçükte 11 işçi hayatını kaybetti

Madagaskar'ın doğusundaki Vatomandry ilçesinde yasa dışı faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen göçükte 11 işçi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın madeninde facia! Göçükte 11 işçi hayatını kaybetti
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Madagaskar'ın doğu kesiminde yer alan Vatomandry ilçesine bağlı Niherenana bölgesinde, altın çıkarılan kaçak bir maden sahasında göçük meydana geldi. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, yasa dışı olarak işletilen alanda toprak altında kalan 11 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

FACİA SONRASI BÖLGEDE FAALİYETLERE SON VERİLDİ

Yaşanan can kayıplarının ardından bölgedeki yetkililer hızla devreye girdi. Söz konusu maden sahasındaki tüm faaliyetler anında durduruldu. Meydana gelen ölümcül göçüğün kesin nedenini belirlemek ve olası ihmalleri ortaya çıkarmak amacıyla resmi bir soruşturma yürütülüyor. Yaşanan can kayıplarının ardından bölgedeki yetkililer hızla devreye girdi. Söz konusu maden sahasındaki tüm faaliyetler anında durduruldu. Meydana gelen ölümcül göçüğün kesin nedenini belirlemek ve olası ihmalleri ortaya çıkarmak amacıyla resmi bir soruşturma yürütülüyor.

Ülke genelinde küçük ölçekli altın madenciliği, yüz binlerce vatandaşın temel geçim kaynağını oluşturmaya devam ediyor. Ancak sektördeki kayıt dışı faaliyetlerin yaygınlığı ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması, zaman zaman benzer ölümcül maden kazalarının yaşanmasına neden oluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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