Altın madeninde kaza: Göçük altında kalan işçiler hayatını kaybetti

Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kampong Thom'daki ormanlık alanda bulunan Snong An köyünde, bir çiftin yasa dışı altın ocağı işlettiğini belirtti.

Açıklamada, madende meydana gelen göçükte 4 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Snong An'da yaşayanlardan Ven Srey Tith, ruhsatsız madencilik faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu ve bu nedenle yakın zamanda yetkililerin köylülere, bu alanda madencilik yapamayacaklarını anlattığını söyledi.

Ven Srey Tith, köylülerin maddi olanakları olmadığı için madencilik yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

2012'den bu yana Snong An'da madencilik yapıldığını aktaran Ven Srey Tith, şimdiye kadar böyle büyük bir kazanın yaşanmadığını dile getirdi.