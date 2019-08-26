Amazon ormanları haftalardır yanıyor. 2 bin 500 noktada çıkan yangın, söndürülemiyor. Şimdiye kadar 800 bin hektar alan kül oldu. Bölgedeki yangın siyasi arenaya da yansıdı. Avrupa Birliği Brezilya'yı uyardı. G7 zirvesinde de "Amazon Ormanları" başlıklı oturum yapıldı.

Dünyanın oksijen ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Amazon Ormanları, alevler içinde. Haftalar oldu, ancak yangınlar söndürülemiyor.



3 milyon bitki ve hayvan türünü içinde barındıran ormanlardan gelen görüntüler faciayı gözler önüne seriyor. 2 bin 500 ayrı noktada meydana gelen yangında 800 bin hektar alan kül oldu.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınla mücadele için orduyu görevlendirdi. Yangınlara askeri personel ve savaş uçaklarıyla müdahaleye başladı.



Brezilya Devlet Başkanı'nın müdahale konusunda geç kalması dünyada tepkiyle karşılandı. Yangınlar dünya siyasetinin de gündemine oturdu.



Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yangınları "uluslararası kriz" olarak yorumlarken Avrupa Birliği'nden yaptırım tehdidi geldi.



Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumması halinde AB'nin, Güney Amerika Ortak Pazarı ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını iptal edebileceği bildirildi.



G7 zirvesinin son gününde de "Amazon Ormanları" başlıklı oturum yapıldı.



Macron, G7 ülkelerinin, Amazonlar'daki orman yangılarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunacağını açıkladı.



Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.





ulusal.com.tr