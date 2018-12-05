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Amerika'dan Somali hamlesi

Amerika 27 yıl sonra Somali'de diplomatik temsilcilik açtı. Açıklamayı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptı.

Amerika'dan Somali hamlesi

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Amerika'nın 1991'de kapattığı Somali daimi diplomatik temsilciliğini tekrar açtığını duyurdu.

Nauert, "Bu tarihi olay, Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık Sözcüsü, karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, açılan diplomatik temsilciliğin Amerika'nın Somali ile sahip olduğu diplomatik ilişkileri biçimlendireceği vurgulandı.

Amerikan yönetimi, 1991 yılında güvenlik gerekçesiyle başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini kapatmış ve elçilik çalışanlarını ülkesine geri çağırmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #Heather Nauert
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