banner1005
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Almanya’dan Yunanistan açıklaması
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Çorlu'da kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Amerika'dan Türkiye'ye bir tehdit daha

Amerika'dan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin, F-35 jetlerini alabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Amerika'dan Türkiye'ye bir tehdit daha

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Rusya'dan s-400 almasına dair bir tehdit daha geldi.

Amerika NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison,Türkiye'nin, F-35 jetlerini alabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

NATO Elçisi, Türk yetkililere hitaben "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Hutchison, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alarak Rusya'nın NATO'yu güçsüzleştirme planlarına yardımcı olacağını iddia etti.

NATO Elçisi Hutchison, S-400'lerin F-35 jetleri ile aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #s-400 #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.