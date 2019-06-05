Amerika'dan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin, F-35 jetlerini alabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Rusya'dan s-400 almasına dair bir tehdit daha geldi.



Amerika NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison,Türkiye'nin, F-35 jetlerini alabilmesi için Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



NATO Elçisi, Türk yetkililere hitaben "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız" ifadelerini kullandı.



Hutchison, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alarak Rusya'nın NATO'yu güçsüzleştirme planlarına yardımcı olacağını iddia etti.



NATO Elçisi Hutchison, S-400'lerin F-35 jetleri ile aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.







ulusal.com.tr