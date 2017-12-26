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Amerika, ekonomik yardımları keseceğini açıklayarak ilk adımı attı

Birleşmiş Milletler Kudüs oylamasında, ülkeleri tehdit eden Amerika, ekonomik yardımları keseceğini açıklayarak ilk adımı attı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında Amerika'nın Birleşmiş Milletler için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını duyurdu.

Amerika, ekonomik yardımları keseceğini açıklayarak ilk adımı attı

Birleşmiş Milletler'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem Amerikan Başkanı Donald Trump hem de Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkeleri 'ekonomik yardımları kesmekle' tehdit etti.

Oylamadan sonra ilk adım da atıldı. Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında Amerika'nın Birleşmiş Milletler için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını açıkladı.

Haley, yapılacak kesintiyi "'doğru yönde atılmış büyük bir adım"  olarak nitelendirdi.

Haley, Birleşmiş Milletleri "etkisizlik ve aşırı harcama yapmakla" suçladı. "Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milltler'in bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı alan Amerika, bu konuda halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. 

BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5.4 milyar dolarlık bütçesinin 3.3 milyar dolarını ABD karşılıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Birleşmiş milletler #Kudüs #abd
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