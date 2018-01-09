Amerika, El - Salvadorlulara Eylül 2019'a dek süre vererek "Ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı. 17 yıldır Amerika'da yaşayan yaklaşık 200 bin kişi, ülkeden kovulma riskiyle karşı karşıya.

17 yıldır Amerika'da yaşayan yaklaşık 200 bin El- Salvadorlu, ülkeyi terk etmekle karşı karşıya kaldı.Donald Trump yönetimi Amerika'ya sığınan El Salvadorlulara 2001 yılında tanınan geçici ikamet hakkını iptal edeceğini açıkladı. Açıklama Amerika İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık Latin Amerikalı göçmenlere 9 Eylül 2019 tarihine kadar ülkede kalmalarına izin verileceğini duyurdu.Bu kişilerin çocukları ise ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalmaya devam edebilecekler. Ayrılmayanlar ise buna yasal bir sebep bulmak zorundalar.Bunun üzerine El- Salvadorlular Beyaz Saray önünde eylem yaptılar.2001 yılında Orta Amerika ülkesi El Salvador'u sarsan 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binden fazla ev zarar gördü ve ekonomi yerle bir oldu. Kurtulan El- Salvadorlular “Geçici Koruma Durumu” adı verilen bir göçmen programı kapsamında 15 yıldan uzunca bir süredir Kuzey Amerika’da ikamet edebiliyor ve çalışabiliyorlar.Bakanlığın El Salvadorluların durumlarıyla ilgili değerlendirmesinde, artık El Salvador'da depremin izlerinin ve etkisinin kalmadığı, dolayısıyla bu kişilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiği kaydedildi. Ancak Latin Amerikalılar El Salvador'da hayat koşullarının zor olduğunu, kazandıkları maaşların geçinmelerine yetmediğini söylüyor.