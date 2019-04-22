Amerika, İran yaptırımlarında muafiyete son veriyor. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Muafiyet hakkı uzatılmayacak 8 ülke arasında Türkiye de var. Listede Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan da bulunuyor.

Türkiye ve Amerika arasındaki İran yaptırımları gerilimi boyut değiştiriyor. Amerika'nın muafiyetleri kaldırma hamlesi krizin kapısını ardına kadar açacak. Amerika bu kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.



Amerika'nın İran ambargosunda Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyet 2 Mayıs'ta doluyor. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'dan petrol ithal eden ülkelere yönelik muafit kararının yenilemeyeceği ifade edildi. Amacın, İran'ın petrol ihracını sıfıra indirmek olduğu belirtildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada doğacak boşluğun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doldurulacağını vurgulandı. İki ülkenin petrol talebini karşılama konusunda anlaşmaya vardığının altı çizildi.



Muafiyet listesinde Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan bulunuyor.



​Birçok konuda İran'ı baskı altına almaya çalışan Amerika son olarak İran Devrim Muhafızları'nı "yabancı terör örgütü" olarak gördüğünü duyurmuştu.





ulusal.com.tr