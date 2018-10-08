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Amerika kıtasında ikinci Trump vakası

Brezilya'da yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunu, sağcı aday Jair Bolsonaro kazandı. Sosyal Özgürlük Partisi oyların yüzde 46'sını alırken, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad, oyların yüzde 29'unu aldı.

Amerika kıtasında ikinci Trump vakası

Pazar günü sandık başına giden Brezilya'da sağcı aday Jair Bolsonaro oyların çoğunluğunu alarak ilk turun galibi oldu.  Ancak seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını aşamadı. Seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur  28 Ekim'de yapılacak.

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderlik ettiği İşçi Partisi'nin adayı Arap asıllı Fernando Haddad'ın oyları yüzde 29'da kaldı. Haddad, Bolsonaro'nun söylemlerinden rahatsız kitleler arasında güven uyandırıyor. Twitter'da, "Şiddete, askeri diktatörlüğe ve özgürlüğün eksikliğine inanmıyorum" mesajını paylaşmıştı.

Söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak adlandırılan Bolsonaro, işkenceden "meşru bir yöntem" olarak bahsederken idamı ülkede yeniden uygulamaya koymak istiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bbc #jair bolsonaro #brezilya
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