Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarda 8 ülkenin muafiyetini kaldırması tepkiyle karşılandı. Türkiye, bu karara karşı net tavrını sürdürüyor. Avrupa Birliği ve Çin'den de açıklamalar geldi. İran ise bu hamleleleri "Çaresizlik ve korkunun göstergesi" olarak niteledi.

Amerika'nın bir kararına karşı daha dünya birleşti. Peş peşe açıklamalar geldi. Washington'un Tahran'ı köşeye sıkıştırma hamlesine tepki gösterildi.



İran'a karşı yaptırımlarda muafiyetin 2 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Amerikan yönetimi yeni bir adım atmayacak. Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı. İran kanadından ise tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.



Zarif paylaşımında, "İran stratejisini Amerika'nın kararları üzerinden kurmuyor" vurgusu yaptı.



Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de günlük basın toplantısında konuştu. "ABD'nin kararını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı. Kocijancic, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB'nin de nükleer anlaşmayı uygulayacağını söyledi.



Türkiye de Amerika'nın İran kararına karşı... Çavuşoğlu Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders bir araya geldi. Mesajını ortak basın toplantısında verdi. AB'nin açıklamasını hatırlattı.



Çavuşoğlu, geçen gün yaptığı açıklamada da Beyaz Saray'ın petrol talebinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılama önerisine tepki göstemişti.



Çin'de Amerika'ya meydan okudu.. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini belirtti. Shuang, "Çin, tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor. İran'la işbirliğimiz açık, şeffaf, yasal ve meşru." diye konuştu.





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