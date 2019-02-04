ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Trump, Suriye'den çekilip Irak'a yerleşeceklerini açıkladı. Buradan İsrail'i koruyup, İran'ı izleyip, IŞİD'i vuracaklarını söyledi. Irak ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Irak Cumhurbaşkanı, ABD askerlerinin, Irak hükümetinin kararıyla ülkede kalabileceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu'daki Amerikan askeri varlığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Donald Trump, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi Irak'tan vuruyoruz." dedi.

"Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz. Suriye'de 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. IŞİD'ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız."



Suriye'den çekilmeye başladıklarını ama İsrail'i korumak zorunda olduklarını söyleyen Trump, İran'ı izlemek için Irak'ta kalmaları gerektiğini söyledi.

"Tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz."



Trump'ın Irak ile açıklamalarına Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih cevap verdi.



Salih, "ABD'nin Irak'taki varlığı, terörle mücadelede iş birliği amacıyla hükümetin kararı ve talebi üzerine olmuştu, yine böyle olacak." dedi.



Salih, Trump'ın ABD askerlerinin "İran'ı gözetlemek" amacıyla Irak'ta kalması için resmi talepte bulunmadığını söyledi. Irak Cumhurbaşkanı, ABD ile Irak arasındaki tek seçeceğin, bazı konularda ayrışmak değil iş birliği olduğunu ifade etti.



Irak Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi de yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracağız" demişti.



ABD, 2003'te Irak'ı işgal etmiş ve 2011'e kadar ülkede 166 bin ABD askeri bulunduruyordu. Şu anda ise Irak'ta 5 bine yakın Amerikan askeri faaliyet gösteriyor.





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