İran, Rusya, İngiltere, Katar, Arap Birliği, Lübnan... Amerika'nın Kudüs kararına dünyadan tepkiler yağdı...

Dünya'nın gözü Kudüs'teydi... Açıklamalar peş peşe geldi. Tepkiler sertti.Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi "Nekbe’nin yıl dönümünde bir kez daha, işgal altındaki başkentimiz Kudüs bilinçli hırsızlığa, siyasal, ahlaki ve hukuki ihlale maruz kalıyor" ifadesini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi. Zarif, "Kudüs’e yönelik bu rejimin çok tehlikeli davranışlarını görüyoruz. Ne yazık ki uluslararası kurallara ve yasalara aykırı hareket etmek, ABD hükümetinin bir alışkanlığı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.ES//İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.Katar yönetimi, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, Aksa'da oluşabilecek zarardan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.Arap Birliği, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını 'yasadışı' diye niteleyerek Çarşamba günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.Lübnan Hizbullah Hareketi'nden Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının 'değersiz' olduğuna dair bir açıklama geldi.